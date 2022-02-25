Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на джерела журналіста.

До речі Після обстрілу дитсадка в Охтирці є поранені та загиблі: серед них – діти

Інший поранений малюк перебуває в лікарні. Його стан – важкий.

Обстріл дитсадка в Охтирці

Війська Росії цинічно обстріляли дитячий садок, який розташований недалеко від військової частини.

Поранили 8 людей, серед яких – двоє дітей. 8 На жаль, загинула сторож дитячого садочка.

Малечу одразу госпіталізували. Відомо, що одна дитина отримала проникаюче пораненням грудної клітини. Вона була в операційній.



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