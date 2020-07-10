Air France возобновляет регулярные авиарейсы в Украину: направления и даты
Авиакомпания Air France анонсировала возобновление авиарейсов в Украину. В частности, уже с 14 июля компания будет обслуживать маршрут Париж – Киев.
Сначала полеты будут выполнять дважды в неделю, а уже с конца августа – трижды. Маршрут соединит аэропорты "Шарль-де-Голль" и "Борисполь", сообщает Avianews.
Обратите внимание МАУ опубликовали список рейсов в августе: куда будет летать авиакомпания
Расписание рейсов с 14 июля
- AF1753 Киев – Париж, 14:50 – 17:10 (вторник, пятница)
- AF1752 Париж – Киев, 9:25 – 13:35 (вторник, пятница)
Расписание рейсов с 24 августа
- AF1753 Киев – Париж,14:50 – 17:10 (вторник, четверг, суббота)
- AF1752 Париж – Киев 09:25 – 13:35 (вторник, четверг, суббота).
Возможность транзита в аэропорту Парижа
Авиакомпания предоставит возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой билетов пассажирам необходимо учитывать возможные ограничения на транзит в другие страны.
Важно, чтобы к тому времени европейцы решили впускать украинских туристов в ЕС. Ведь пока украинцам не разрешают пересекать границы Евросоюза из-за высокого уровня заболевания COVID-19.