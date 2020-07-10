Авиакомпания Air France анонсировала возобновление авиарейсов в Украину. В частности, уже с 14 июля компания будет обслуживать маршрут Париж – Киев.

Сначала полеты будут выполнять дважды в неделю, а уже с конца августа – трижды. Маршрут соединит аэропорты "Шарль-де-Голль" и "Борисполь", сообщает Avianews.

Обратите внимание МАУ опубликовали список рейсов в августе: куда будет летать авиакомпания

Расписание рейсов с 14 июля

AF1753 Киев – Париж, 14:50 – 17:10 (вторник, пятница)

AF1752 Париж – Киев, 9:25 – 13:35 (вторник, пятница)

Расписание рейсов с 24 августа

AF1753 Киев – Париж,14:50 – 17:10 (вторник, четверг, суббота)

AF1752 Париж – Киев 09:25 – 13:35 (вторник, четверг, суббота).

Возможность транзита в аэропорту Парижа

Авиакомпания предоставит возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой билетов пассажирам необходимо учитывать возможные ограничения на транзит в другие страны.

Обратите внимание! При планировании путешествий за пределы Украины обязательно необходимо проверять информацию о требованиях пересечения границы страны назначения и/или транзита, или обратиться в авиакомпанию (агент по продаже). Проверить актуальный режим въезда и транзита для украинцев в любой стране мира можно на интерактивной карте МИД или на интерактивной карте IATA COVID-19 Travel Regulations Map.

Важно, чтобы к тому времени европейцы решили впускать украинских туристов в ЕС. Ведь пока украинцам не разрешают пересекать границы Евросоюза из-за высокого уровня заболевания COVID-19.