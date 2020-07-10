Авіакомпанія Air France анонсувала відновлення авіарейсів в Україну. Зокрема, вже з 14 липня компанія буде обслуговувати маршрут Париж – Київ.

Спочатку польоти будуть виконувати двічі на тиждень, а вже з кінця серпня – тричі. Маршрут з'єднає аеропорти "Шарль-де-Голль" та "Бориспіль", повідомляє Avianews.

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Розклад рейсів з 14 липня

AF1753 Київ – Париж, 14:50 – 17:10 (вівторок, п'ятниця)

AF1752 Париж – Київ, 9:25 – 13:35 (вівторок, п'ятниця)

Розклад рейсів з 24 серпня

AF1753 Київ – Париж,14:50 – 17:10 (вівторок, четвер, субота)

AF1752 Париж – Київ, 09:25 – 13:35 (вівторок, четвер, субота).

Можливість транзиту в аеропорту Парижа

Авіакомпанія надасть можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа, однак перед покупкою квитків пасажирам необхідно враховувати можливі обмеження на транзит в інші країни.

Зверніть увагу! При плануванні подорожей за межі України обов'язково необхідно перевіряти інформацію щодо вимог перетину кордону країни призначення та/або транзиту, або звернутися до авіакомпанії (агента з продажу).



Перевірити актуальний режим в'їзду та транзиту для українців у будь-якій країні світу можна на інтерактивній мапі МЗС або на інтерактивній мапі IATA COVID-19 Travel Regulations Map.



Важливо, аби до того часу європейці вирішили впускати українських туристів до ЄС. Адже поки українцям не дозволяють перетинати кордони Євросоюзу через високий рівень захворювання на COVID-19.