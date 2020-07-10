Air France відновлює регулярні авіарейси в Україну: напрямки та дати
Авіакомпанія Air France анонсувала відновлення авіарейсів в Україну. Зокрема, вже з 14 липня компанія буде обслуговувати маршрут Париж – Київ.
Спочатку польоти будуть виконувати двічі на тиждень, а вже з кінця серпня – тричі. Маршрут з'єднає аеропорти "Шарль-де-Голль" та "Бориспіль", повідомляє Avianews.
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Розклад рейсів з 14 липня
- AF1753 Київ – Париж, 14:50 – 17:10 (вівторок, п'ятниця)
- AF1752 Париж – Київ, 9:25 – 13:35 (вівторок, п'ятниця)
Розклад рейсів з 24 серпня
- AF1753 Київ – Париж,14:50 – 17:10 (вівторок, четвер, субота)
- AF1752 Париж – Київ, 09:25 – 13:35 (вівторок, четвер, субота).
Можливість транзиту в аеропорту Парижа
Авіакомпанія надасть можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа, однак перед покупкою квитків пасажирам необхідно враховувати можливі обмеження на транзит в інші країни.
Важливо, аби до того часу європейці вирішили впускати українських туристів до ЄС. Адже поки українцям не дозволяють перетинати кордони Євросоюзу через високий рівень захворювання на COVID-19.