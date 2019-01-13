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      Air Malta вдвое увеличит количество рейсов в Украину

      16 Читати новину українською
      Air Malta
      Air Malta / blog.apltravel.ua

      Авиакомпания мальтийских авиалиний Air Malta планирует увеличить количество прямых рейсов на летний период в Украину. В компании планируют ввести дополнительные рейсы уже с 26 апреля.

      Эту информацию обнародовал сайт Avianews.com.

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      Сейчас Air Malta летает один раз в неделю – по пятницам. Однако уже с конца апреля авиакомпания будет осуществлять два еженедельных рейса в Украину – из Мальты в Киев по вторникам в 16:00 и по пятницам в 20:40, из Киева по вторникам в 21:05 и по субботам в 01:45.

      Літак авіакомпанії Air Malta
      Самолет авиакомпании Air Malta

      Как сообщалось, Air Malta после длительного перерыва возобновила прямые полеты в Киев 19 июня 2018 года. Позже Air Malta приняла решение продолжить выполнение рейсов Киев-Мальта на зимний период, хотя сначала рейс планировался как сезонный до конца летнего расписания 2018 года.

      Стоит отметить, что авиапарк компании Air Malta насчитывает десять самолетов. В частности Airbus A319-100, Airbus A320-200 и Airbus A320neo.

      К слову, недавно польская авиакомпания LOT сообщила, что больше не будет летать из города Быдгощ в Киев. Также временно остановят полеты во Львов, но только до весны.

      Теги: Путешествия Транспорт авиация Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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