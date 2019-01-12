Сколько пассажиров воспользовались украинскими аэропортами в 2018 году: потрясающие цифры
В 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов в год.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
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Так, по сравнению с 2017 годом пассажиропоток увеличился на 25%.
11 июня 2017 года мы открыли символические двери в Европу и ввели безвизовый режим. Важно было не только получить безвиз, но и расширить возможности для путешествий по конкурентоспособным ценам. По итогам прошлого года имеем замечательный результат – пассажиропоток украинских аэропортов вырос на 25% по сравнению с 2017 годом,
– отметил президент.
Кроме того, доля лоукостов достигла 30%.
Источник: 24 Канал
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