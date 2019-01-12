Скільки пасажирів скористались українськими аеропортами у 2018 році: приголомшливі цифри
У 2018 році пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко.
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Так, в порівнянні з 2017 роком пасажиропотік збільшився на 25%.
11 червня 2017 року ми відкрили символічні двері в Європу і запровадили безвізовий режим. Важливо було не тільки отримати безвіз, а й розширити можливості для подорожей за конкурентними цінами. За підсумками минулого року маємо чудовий результат – пасажиропотік українських аеропортів зріс на 25% порівняно з 2017,
– зазначив гарант.
Крім того, частка лоукостів досягла 30%.
Джерело: 24 Канал
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