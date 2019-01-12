16:40
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 11 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, 11 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Частину дороги долали автобусом: через негоду у "Борисполі" вимушено сів літак

      45 Читать новость на русском
      У "Борисполі" вимушено сів літак
      У "Борисполі" вимушено сів літак / Ілюстративне фото

      Пасажирський літак, який прямував з Єгипту 11 січня здійснив вимушену посадку в аеропорті "Бориспіль". Йдеться про літак, який прямував рейсом Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя.

      Про це розповіла пресс-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош в коментарі "Рбк-Україна".

      Читайте також: У РФ дозволять збивати пасажирські літаки, які порушать кордон країни

      Це сталось через складні метаумови аеропорту приземлення. Не можна сказати, що таких випадків стається багато, але на все впливає погода. Якщо є погіршення погодних умов, то, авжеж, літаки вимушені обирати запасні аеропорти,
      – розповіла Ярош.

      За її словами, пасажири літака, що прямува з Єгипту після цього добиралися до Запоріжжя автобусом.

      "Після приземлення літака, вже саме авіакомпанія вирішує яким чином доставляти пасажирів до місця призначення, яке зазначене у квитках. Зазвичай, це автобусні перевезення", – додала вона.

      Зазначимо, що синоптики прогнозують ускладнення погодних умов у найближчі дні. Так, у західних регіонах пройдуть сильні снігопади.

      Нагадаємо, у консульстві України у Франкфурті українців, які зібралися летіти до цього німецького міста попередили про ймовірні незручності. Так, 15 січня працівники аеропорту Франкфурта проведуть масштабний страйк. У зв'язку із ним пасажири летовища не зможуть пройти безпековий контроль і потрапити на свої рейси.

      Теги: Новини України авіація Негода в Україні Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      41359
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 15:45 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      19959
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 13:14 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      71908
      Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      сьогодні , 13:01 Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      Артем Овдієнко 437
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сьогодні , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 949
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Що сказав Варфоломій під час вручення Томосу Україні
      6 січня , 17:38
      Карпати орендували форварда з чемпіонату Іспанії
       30 серпня 2018 , 18:05
      Автомобілісти платять за непотрібний ремонт шалені суми: дослідження
       30 серпня 2018 , 19:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук