Частину дороги долали автобусом: через негоду у "Борисполі" вимушено сів літак

Пасажирський літак, який прямував з Єгипту 11 січня здійснив вимушену посадку в аеропорті "Бориспіль". Йдеться про літак, який прямував рейсом Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя.

Про це розповіла пресс-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош в коментарі "Рбк-Україна".

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Це сталось через складні метаумови аеропорту приземлення. Не можна сказати, що таких випадків стається багато, але на все впливає погода. Якщо є погіршення погодних умов, то, авжеж, літаки вимушені обирати запасні аеропорти,

– розповіла Ярош.

За її словами, пасажири літака, що прямува з Єгипту після цього добиралися до Запоріжжя автобусом.

"Після приземлення літака, вже саме авіакомпанія вирішує яким чином доставляти пасажирів до місця призначення, яке зазначене у квитках. Зазвичай, це автобусні перевезення", – додала вона.

Зазначимо, що синоптики прогнозують ускладнення погодних умов у найближчі дні. Так, у західних регіонах пройдуть сильні снігопади.

Нагадаємо, у консульстві України у Франкфурті українців, які зібралися летіти до цього німецького міста попередили про ймовірні незручності. Так, 15 січня працівники аеропорту Франкфурта проведуть масштабний страйк. У зв'язку із ним пасажири летовища не зможуть пройти безпековий контроль і потрапити на свої рейси.