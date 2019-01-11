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      У РФ дозволять збивати пасажирські літаки, які порушать кордон країни

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      Пасажирські літаки, які без дозволу порушать кордон Росії, збиватимуть
      Пасажирські літаки, які без дозволу порушать кордон Росії, збиватимуть / фото з відкритих джерел

      Цивільні літаки з пасажирами на борту, які порушили повітряний кордон Росії, дозволять збивати. Так, Міноборони РФ готує документ, згідно з яким, можна буде відкрити вогонь по повітряному судну-порушникові, якщо є реальна небезпека, що його навмисний крах призведе до екологічної катастрофи, масової загибелі людей або знищення стратегічних об'єктів.

      Про це пишуть російські "Известия" з посиланням на відповідний документ Міноборони Росії.

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      Міноборони розробило проект постанови уряду "Про порядок застосування зброї і бойової техніки при охороні держкордону РФ в повітряному просторі РФ". У ньому – прописаний алгоритм дій Збройних сил, якщо кордон порушить літак, навмисний крах якого може привести до екологічних лих, масової загибелі людей або знищення стратегічних об'єктів,
      – пишуть у ЗМІ.

      Там зазначають, що текст документу перебуває на стадії міжвідомчих узгоджень.

      Відомо, що існуючий закон "Про протидію тероризму" дозволяє збивати будь-які цивільні літаки, що перебувають в повітряному просторі РФ, якщо вони не дотримуються правил його використання, не підкоряються вимогам про посадку або зміну маршруту і при цьому їх дії можуть привести до масової загибелі людей або екологічної катастрофи. В першу чергу мова йде про лайнерах, які опинилися в заборонених для польотів зонах.

      При цьому діюча постанова уряду РФ "Про порядок застосування зброї в повітряному просторі" від 1994 року забороняє збивати літаки-порушники держкордону, якщо відомо, що на їх борту є пасажири.

      "Новий документ повинен усунути ці протиріччя. Вони були закладені в законодавство після гучного міжнародного скандалу, пов'язаного зі знищенням радянськими ВПС південнокорейського Boeing, який порушив повітряний простір країни в 1983 році", – пояснив росЗМІ військовий експерт Владислав Шуригін.

      Нагадаємо, у листопаді 2018 року із французьким літаком у повітряному просторі Росії стався дивний інцидент: диспетчери з РФ без пояснення причин розвернули його назад у місце вильоту. Так, пасажирський літак компанії Air France вимушено повернувся до Парижа через недопуск на вхід в повітряний простір РФ. Пізніше у Росії пояснили, що у авіалайнера не було дозволу на політ в російському повітряному просторі.

      Теги: авіація Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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