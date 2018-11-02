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      Росія не пустила французький пасажирський літак у свій повітряний простір: подробиці

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      Росія не пустила французький літак у свій повітряний простір
      Росія не пустила французький літак у свій повітряний простір / фото з вільних джерел

      Пасажирський літак компанії Air France вимушено повернувся до Парижа через недопуск на вхід в повітряний простір РФ.

      Про це інформує Europe 1.

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      Пасажирський літак авіакомпанії Air France вимушено повернувся у Париж під час польоту до В'єтнаму. Все тому, що не отримав дозволу на політ над частиною території Росії. Про це капітан авіасудна відразу повідомив пасажирам на борту.

      Авіакомпанія Air France підтвердила інформацію, що не знає причини недопуску свого літака у повітряний простір Росії. Капітан авіалайнера заявив, що ніколи раніше не стикався із подібними ситуаціями.

      Також у компанії припустили, що причиною інциденту могла стати помилка комп'ютера, проте поки офіційного пояснення російсьої сторони немає.

      Але єдина впевненість в цьому інциденті, в кінці кінців, полягає в тому, що коли Росія говорить – "ні", це означає – "ні",
      – наголосили в авіакомпанії.

      Теги: авіація Новини Франції Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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