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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Пасажирські літаки зіткнулися у Парижі

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      У аеропорту Руассі – Шарль-де-Голль у Парижі зіткнулися два пасажирських літаки: ніхто не постраждав
      У аеропорту Руассі – Шарль-де-Голль у Парижі зіткнулися два пасажирських літаки: ніхто не постраждав / AP

      Увечері 31 листопада у французькому Парижі в аеропорту Руассі – Шарль-де-Голль зіткнулися два пасажирські літаки. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

      Про це пише французьке видання Le Parisien.

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      Як зазначають журналісти, на рульовій доріжці літак Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, який повинен був вилетіти на французький острів Сен-Мартен у Карибському морі, зіткнувся з лайнером американської компанії Delta Air Lines.

      У підсумку крило літака авіакомпанії з США зачепило хвіст Airbus.

      Зауважимо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, проте виліт літака Air France було скасовано.

      Всіх пасажирів було відправлено до пункту призначення резервним бортом.

      Нагаждаємо, 31 жовтня в амерканському місті Себрінг (штат Флорида) вертоліт впав на житлові будинки, внаслідок чого спалахнула пожежа. В результаті аварії загинули дві людини. 

      Теги: Надзвичайні ситуації Аварії та ДТП авіація Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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