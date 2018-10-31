Пасажирські літаки зіткнулися у Парижі

Увечері 31 листопада у французькому Парижі в аеропорту Руассі – Шарль-де-Голль зіткнулися два пасажирські літаки. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це пише французьке видання Le Parisien.

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Як зазначають журналісти, на рульовій доріжці літак Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, який повинен був вилетіти на французький острів Сен-Мартен у Карибському морі, зіткнувся з лайнером американської компанії Delta Air Lines.

У підсумку крило літака авіакомпанії з США зачепило хвіст Airbus.

Зауважимо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, проте виліт літака Air France було скасовано.

Всіх пасажирів було відправлено до пункту призначення резервним бортом.

Нагаждаємо, 31 жовтня в амерканському місті Себрінг (штат Флорида) вертоліт впав на житлові будинки, внаслідок чого спалахнула пожежа. В результаті аварії загинули дві людини.