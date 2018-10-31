12:08
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      У США вертоліт впав на житлові будинки: є загиблі – відео з місця події

      527 Читать новость на русском
      У США вертоліт впав на житлові будинки
      У США вертоліт впав на житлові будинки / Fox News

      У місті Себрінг (штат Флорида) 31 жовтня вертоліт впав на житлові будинки, внаслідок чого спалахнула пожежа. В результаті аварії загинуло двоє людей.

      Про це повідомив сайт Fox News.

      Читайте також: Сотні елітних Maserati згоріли в масштабній пожежі в Італії: фото та відео

      Зазначається, що 45-річний пілот і його 52-річний пасажир загинули, коли літак впав на будинки, після чого почалася пожежа.

      Вертоліт впав на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа
      Вертоліт впав на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа

      Я побіг до задньої частини будинку, і побачив там масштабну пожежу. Це було так страшно та швидко. Я не знав, чи пасажири літака вижили,
      – розповів сусід Ренді Майерс.

      Чиновники округу Хайлендсена сказали, що літак зачепив лінії електропередачі на своєму шляху, деякі з проводів приземлилися на житловий будинок. Тому гасити пожежу потрібно було обережно, оскільки рятувальників міг вдарити струм.

      Пожежники швидко ліквідували вогонь, але в результаті один будинок був повністю знищений і ще троє пошкоджені. У момент аварії в будинках не було людей. Однак, постраждав перехожий – його госпіталізували з опіками на кінцівках і невеликими травмами. 

      Пізніше стало відомо, що літак покинув регіональний аеропорт міста Себрінг, де пілот володів компанією "Gyroplane Guy". Його пасажир був з округу Манате. Фахівці проводитимуть експертизу, щоб дізнатись, чому вертоліт зазнав краху.

      Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомив, що 29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.

      Теги: Новини США Жертви Пожежа авіація
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сьогодні , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      сьогодні , 10:04 Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      сьогодні , 09:00 Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      14438
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сьогодні , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      30 жовтня , 21:04 Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      На курорті в Болгарії колишній військовий відкрив стрілянину: є поранені туристи
       20 липня 2017 , 19:51
      Сотні елітних Maserati згоріли в масштабній пожежі в Італії: фото та відео
       сьогодні , 08:20
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук