У США вертоліт впав на житлові будинки: є загиблі – відео з місця події

У місті Себрінг (штат Флорида) 31 жовтня вертоліт впав на житлові будинки, внаслідок чого спалахнула пожежа. В результаті аварії загинуло двоє людей.

Про це повідомив сайт Fox News.

Читайте також: Сотні елітних Maserati згоріли в масштабній пожежі в Італії: фото та відео

Зазначається, що 45-річний пілот і його 52-річний пасажир загинули, коли літак впав на будинки, після чого почалася пожежа.



Вертоліт впав на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа

Я побіг до задньої частини будинку, і побачив там масштабну пожежу. Це було так страшно та швидко. Я не знав, чи пасажири літака вижили,

– розповів сусід Ренді Майерс.

Чиновники округу Хайлендсена сказали, що літак зачепив лінії електропередачі на своєму шляху, деякі з проводів приземлилися на житловий будинок. Тому гасити пожежу потрібно було обережно, оскільки рятувальників міг вдарити струм.

Пожежники швидко ліквідували вогонь, але в результаті один будинок був повністю знищений і ще троє пошкоджені. У момент аварії в будинках не було людей. Однак, постраждав перехожий – його госпіталізували з опіками на кінцівках і невеликими травмами.

Helicopter crash in Sebring mobile home park kills one, injures another, sheriff's office says: https://t.co/KKuYXlmhqn pic.twitter.com/agkvFE7VQE — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) 30 жовтня 2018 р.

Пізніше стало відомо, що літак покинув регіональний аеропорт міста Себрінг, де пілот володів компанією "Gyroplane Guy". Його пасажир був з округу Манате. Фахівці проводитимуть експертизу, щоб дізнатись, чому вертоліт зазнав краху.

Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомив, що 29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.