10:10
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      В США вертолет упал на жилые дома: есть погибшие – видео с места происшествия

      97 Читати новину українською
      В США вертолет упал на жилые дома
      В США вертолет упал на жилые дома / Fox News

      В городе Себринг (штат Флорида) 31 октября вертолет упал на жилые дома, в результате чего вспыхнул пожар. В результате аварии погибли два человека.

      Об этом сообщил сайт Fox News.

      Читайте также: Сотни элитных Maserati сгорели в масштабном пожаре в Италии: фото и видео

      Отмечается, что 45-летний пилот и его 52-летний пассажир погибли, когда вертолет упал на дома, после чего начался пожар.

      Вертоліт впав на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа
      Вертолет упал на жилой дом, в результате чего возник пожар

      Я побежал к задней части дома, и увидел там масштабный пожар. Это было так страшно и быстро. Я не знал, выжили ли пассажиры самолета,
      – рассказал сосед Рэнди Майерс.

      Чиновники округа Хайлендсена сказали, что вертолет задел линии электропередачи на своем пути, некоторые из проводов приземлились на жилой дом. Поэтому тушить пожар нужно было осторожно, поскольку спасателей мог ударить ток.

      Пожарные быстро ликвидировали огонь, но в результате один дом был полностью разрушен и еще три повреждены. В момент аварии в домах не было людей. Однако, пострадал прохожий – его госпитализировали с ожогами на конечностях и небольшими травмами.

      Позже стало известно, что самолет покинул региональный аэропорт города Себринг, где пилот владел компанией "Gyroplane Guy". Его пассажир был из округа Манате. Специалисты будут проводить экспертизу, чтобы узнать, почему вертолет потерпел крушение.

      Напомним, накануне 24 канал сообщил, что 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.

      Теги: Жертвы Пожар Новости США авиация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня , 09:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      65843
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сегодня , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Выборы во Франции: как происходит первый тур голосования
       23 апреля 2017 , 19:23
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук