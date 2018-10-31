В США вертолет упал на жилые дома: есть погибшие – видео с места происшествия

В городе Себринг (штат Флорида) 31 октября вертолет упал на жилые дома, в результате чего вспыхнул пожар. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщил сайт Fox News.

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Отмечается, что 45-летний пилот и его 52-летний пассажир погибли, когда вертолет упал на дома, после чего начался пожар.



Вертолет упал на жилой дом, в результате чего возник пожар

Я побежал к задней части дома, и увидел там масштабный пожар. Это было так страшно и быстро. Я не знал, выжили ли пассажиры самолета,

– рассказал сосед Рэнди Майерс.

Чиновники округа Хайлендсена сказали, что вертолет задел линии электропередачи на своем пути, некоторые из проводов приземлились на жилой дом. Поэтому тушить пожар нужно было осторожно, поскольку спасателей мог ударить ток.

Пожарные быстро ликвидировали огонь, но в результате один дом был полностью разрушен и еще три повреждены. В момент аварии в домах не было людей. Однако, пострадал прохожий – его госпитализировали с ожогами на конечностях и небольшими травмами.

Helicopter crash in Sebring mobile home park kills one, injures another, sheriff's office says: https://t.co/KKuYXlmhqn pic.twitter.com/agkvFE7VQE — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) 30 жовтня 2018 р.

Позже стало известно, что самолет покинул региональный аэропорт города Себринг, где пилот владел компанией "Gyroplane Guy". Его пассажир был из округа Манате. Специалисты будут проводить экспертизу, чтобы узнать, почему вертолет потерпел крушение.

Напомним, накануне 24 канал сообщил, что 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.