Пассажирские самолеты столкнулись в Париже

Вечером 31 ноября во французском Париже в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль столкнулись два пассажирских самолета. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом пишет французское издание Le Parisien.

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Как отмечают журналисты, на рулевой дорожке самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines.

В итоге крыло самолета авиакомпании с США задело хвост Airbus.

Заметим, что в результате инцидента никто не пострадал, однако вылет самолета Air France был отменен.

Все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Напомним, 31 октября в американском городе Себринг (штат Флорида) вертолет упал на жилые дома, в результате чего возник пожар. В результате аварии погибли два человека.