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      Пассажирские самолеты столкнулись в Париже

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      В аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль в Париже столкнулись два пассажирских самолета: никто не пострадал
      В аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль в Париже столкнулись два пассажирских самолета: никто не пострадал / AP

      Вечером 31 ноября во французском Париже в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль столкнулись два пассажирских самолета. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      Об этом пишет французское издание Le Parisien.

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      Как отмечают журналисты, на рулевой дорожке самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines.

      В итоге крыло самолета авиакомпании с США задело хвост Airbus.

      Заметим, что в результате инцидента никто не пострадал, однако вылет самолета Air France был отменен.

      Все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

      Напомним, 31 октября в американском городе Себринг (штат Флорида) вертолет упал на жилые дома, в результате чего возник пожар. В результате аварии погибли два человека.

      Теги: авиация Новости Франции Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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