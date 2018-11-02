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      Россия не пустила французский пассажирский самолет в свое воздушное пространство: подробности

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      Россия не пустила французский самолет в свое воздушное пространство
      Россия не пустила французский самолет в свое воздушное пространство / фото из свободных источников

      Пассажирский самолет компании Air France вынужденно вернулся в Париж из-за недопуска на вход в воздушное пространство РФ.

      Об этом сообщает Europe 1.

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      Пассажирский самолет авиакомпании Air France вынужденно вернулся в Париж во время полета во Вьетнам. Все потому, что не получил разрешения на полет над частью территории России. Об этом капитан авиасудна сразу сообщил пассажирам на борту.

      Авиакомпания Air France подтвердила информацию, что не знает причины недопуска своего самолета в воздушное пространство России. Капитан авиалайнера заявил, что никогда раньше не сталкивался с подобными ситуациями.

      Также в компании предположили, что причиной инцидента могла стать ошибка компьютера, однако пока официального объяснения российскому стороны нет.

      Но единственная уверенность в этом инциденте, в конце концов, состоит в том, что когда Россия говорит – "нет", это значит "нет",
      отметили в авиакомпании.

      Теги: Новости России Новости Франции авиация
      Источник: 24 Канал
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