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      В РФ позволят сбивать пассажирские самолеты, которые нарушат границу страны

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      Пассажирские самолеты, которые без разрешения нарушат границу России, будут сбивать
      Пассажирские самолеты, которые без разрешения нарушат границу России, будут сбивать / Фото из открытых источников

      Гражданские самолеты с пассажирами на борту, которые нарушили воздушную границу России, позволят сбивать. Так, Минобороны РФ готовит документ, согласно которому можно будет открыть огонь по воздушному судну-нарушителю, если есть реальная опасность, что его преднамеренное падение приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов.

      Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на соответствующий документ Минобороны России.

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      Минобороны разработало проект постановления правительства "О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ". В нем – прописан алгоритм действий Вооруженных сил, если границу нарушит самолет, намеренное падение которого может привести к экологическим бедствиям, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов,
      – пишут в СМИ.

      Там отмечают, что текст документа находится на стадии межведомственных согласований.

      Известно, что существующий закон "О противодействии терроризму" позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если они не соблюдают правила его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута и при этом их действия могут привести к массовой гибели людей или экологической катастрофе. В первую очередь речь идет о лайнерах, которые оказались в запрещенных для полетов зонах.

      При этом действующее постановление правительства РФ "О порядке применения оружия в воздушном пространстве" от 1994 года запрещает сбивать самолеты-нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

      "Новый документ должен устранить эти противоречия. Они были заложены в законодательство после громкого международного скандала, связанного с уничтожением советскими ВВС южнокорейского Boeing, который нарушил воздушное пространство страны в 1983 году", – пояснил росЗМИ военный эксперт Владислав Шурыгин.

      Напомним, в ноябре 2018 года с французским самолетом в воздушном пространстве России произошел странный инцидент: диспетчеры с РФ без объяснения причин развернули его обратно в место вылета. Пассажирский самолет компании Air France вынужденно вернулся в Париж из-за недопуска на вход в воздушное пространство РФ. Позже в России объяснили, что у авиалайнера не было разрешения на полет в российском воздушном пространстве.

      Теги: Новости России авиация
      Источник: 24 Канал
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