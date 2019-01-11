Українцям, які зібралися летіти до Франкфурта, порадили перебронювати квитки: відома причина

До 20:00 15 січня пасажири аеропорту у Франкфурті не зможуть пройти безпековий контроль і потрапити на свої рейси.

Про це повідомляє Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні у Facebook.

Читайте також: У РФ дозволять збивати пасажирські літаки, які порушать кордон країни

За інформацією аеропорту Франкфурт, на 15 січня оголошено страйк служб безпеки аеропорту. Як повідомляється, до 20:00 за місцевим часом 15 січня пасажири не зможуть пройти безпековий контроль, у тому числі і в транзитній зоні, й таким чином не зможуть потрапити на свої рейси,

– йдеться у повідомленні.

Так, у консульстві рекомендують пасажирам перебронювати їхні квитки на інші дати.

Нагадаємо, 7 січня співробітники служби безпеки в двох аеропортах Берліна влаштували страйк. Він спричинив порушення у роботі летовищ.

Тоді працівники профспілки вимагали, щоб погодинна зарплата для всіх працівників, які здійснюють перевірки безпеки, становила 20 євро.