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      Українцям, які зібралися летіти до Франкфурта, порадили перебронювати квитки: відома причина

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      Працівники аеропорту у Франкфурті влаштують масштабний страйк 15 січня
      Працівники аеропорту у Франкфурті влаштують масштабний страйк 15 січня / фото з відкритих джерел

      До 20:00 15 січня пасажири аеропорту у Франкфурті не зможуть пройти безпековий контроль і потрапити на свої рейси.

      Про це повідомляє Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні у Facebook.

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      За інформацією аеропорту Франкфурт, на 15 січня оголошено страйк служб безпеки аеропорту. Як повідомляється, до 20:00 за місцевим часом 15 січня пасажири не зможуть пройти безпековий контроль, у тому числі і в транзитній зоні, й таким чином не зможуть потрапити на свої рейси,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, у консульстві рекомендують пасажирам перебронювати їхні квитки на інші дати.

      Нагадаємо, 7 січня співробітники служби безпеки в двох аеропортах Берліна влаштували страйк. Він спричинив порушення у роботі летовищ. 

      Тоді працівники профспілки вимагали, щоб погодинна зарплата для всіх працівників, які здійснюють перевірки безпеки, становила 20 євро.

       

      Теги: авіація
      Джерело: 24 Канал
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