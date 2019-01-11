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      Украинцам, которые собрались лететь во Франкфурт, посоветовали перебронировать билеты: причина

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      Работники аэропорта во Франкфурте устроят масштабную забастовку 15 января
      Работники аэропорта во Франкфурте устроят масштабную забастовку 15 января / Фото из открытых источников

      До 20:00 15 января пассажиры аэропорта во Франкфурте не смогут пройти безопасностный контроль и попасть на свои рейсы.

      Об этом сообщает Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне в Facebook.

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      По информации аэропорта Франкфурт, на 15 января объявлена забастовка служб безопасности аэропорта. Как сообщается, в 20:00 по местному времени 15 января пассажиры не смогут пройти безопасностный контроль, в том числе и в транзитной зоне, и таким образом не смогут попасть на свои рейсы,
      – говорится в сообщении.

      Так, в консульстве рекомендуют пассажирам перебронировать их билеты на другие даты.

      Напомним, 7 января сотрудники службы безопасности в двух аэропортах Берлина устроили забастовку. Она вызвала нарушения в работе аэропортов.

      Тогда работники профсоюза требовали, чтобы почасовая зарплата для всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составила 20 евро.

       

      Теги: авиация
      Источник: 24 Канал
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