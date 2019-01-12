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      Часть дороги преодолевали автобусом: из-за непогоды в" Борисполе " вынужденно сел самолет

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      В "Борисполе" вынужденно сел самолет
      В "Борисполе" вынужденно сел самолет / Иллюстративное фото

      Пассажирский самолет, следовавший из Египта, 11 января совершил вынужденную посадку в аэропорту "Борисполь". Речь идет о самолете, который следовал рейсом Шарм-эль-Шейх – Запорожье.

      Об этом рассказала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош в комментарии "РБК-Украина".

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      Это произошло из-за сложных метеоусловий аэропорта приземления. Нельзя сказать, что таких случаев происходит много, но на все влияет погода. Если есть ухудшения погодных условий, то, конечно, самолеты вынуждены выбирать запасные аэропорты,
      – рассказала Ярош.

      По ее словам, пассажиры самолета, который следовал из Египта, после этого добирались до Запорожья автобусом.

      "После приземления самолета уже именно авиакомпания решает каким образом доставлять пассажиров до места назначения, которое указано в билетах. Обычно это автобусные перевозки", – добавила она.

      Отметим, что синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в ближайшие дни. Так, в западных регионах пройдут сильные снегопады.

      Напомним, в консульстве Украины во Франкфурте украинцев, собравшихся лететь в этот немецкий город предупредили о вероятных неудобствах. Так, 15 января работники аэропорта Франкфурта проведут масштабную забастовку. В связи с этим пассажиры аэропорта не смогут пройти безопасный контроль и попасть на свои рейсы.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине авиация Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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