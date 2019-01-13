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      Air Malta вдвічі збільшить кількість рейсів до України

      355 Читать новость на русском
      Air Malta
      Air Malta / blog.apltravel.ua

      Авіакомпанія мальтійських авіаліній Air Malta планує збільшити кількість прямих рейсів на літній період до України. У компанії планують ввести додаткові рейси вже з 26 квітня.

      Цю інформацію оприлюднив сайт Avianews.com.

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      Наразі Air Malta літає один раз на тиждень – по п'ятницях. Проте вже з кінця квітня авіакомпанія буде здійснювати два щотижневих рейси в Україну – з Мальти у Київ по вівторках о 16:00 і по п'ятницях о 20:40, з Києва по вівторках о 21:05 і по суботах о 01:45.

      Літак авіакомпанії Air Malta
      Літак авіакомпанії Air Malta

      Як повідомлялося, Air Malta після тривалої перерви відновила прямі польоти до Києва 19 червня 2018 року. Пізніше Air Malta прийняла рішення продовжити виконання рейсів Київ-Мальта на зимовий період, хоча спочатку рейс планувався як сезонний до кінця літнього розкладу 2018 року.

      Варто зазначити, що авіапарк компанії Air Malta налічує десять літаків. Зокрема Airbus A319-100, Airbus A320-200 та Airbus A320neo.

      До слова, нещодавно польська авіакомпанія LOT повідомила, що більше не буде літати з міста Бидгощ до Києва. Також тимчасово зупинять польоти до Львова, однак лише до весни.

      Теги: Новини України Подорожі Транспорт авіація
      Джерело: 24 Канал
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