Air Malta вдвічі збільшить кількість рейсів до України

Авіакомпанія мальтійських авіаліній Air Malta планує збільшити кількість прямих рейсів на літній період до України. У компанії планують ввести додаткові рейси вже з 26 квітня.

Цю інформацію оприлюднив сайт Avianews.com.

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Наразі Air Malta літає один раз на тиждень – по п'ятницях. Проте вже з кінця квітня авіакомпанія буде здійснювати два щотижневих рейси в Україну – з Мальти у Київ по вівторках о 16:00 і по п'ятницях о 20:40, з Києва по вівторках о 21:05 і по суботах о 01:45.



Літак авіакомпанії Air Malta

Як повідомлялося, Air Malta після тривалої перерви відновила прямі польоти до Києва 19 червня 2018 року. Пізніше Air Malta прийняла рішення продовжити виконання рейсів Київ-Мальта на зимовий період, хоча спочатку рейс планувався як сезонний до кінця літнього розкладу 2018 року.

Варто зазначити, що авіапарк компанії Air Malta налічує десять літаків. Зокрема Airbus A319-100, Airbus A320-200 та Airbus A320neo.

До слова, нещодавно польська авіакомпанія LOT повідомила, що більше не буде літати з міста Бидгощ до Києва. Також тимчасово зупинять польоти до Львова, однак лише до весни.