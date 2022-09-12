Возобновление полетов запланировали на 1 октября, но власти Молдовы запретили компании осуществлять перевозку. Возникла конфликтная ситуация. Об этом 24 каналу рассказал журналист-расследователь Rise Moldova Владимир Тхорик.

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Что нужно знать о AirMoldova

"Все знают, что ЕС запретил полеты своих самолетов в россию. Молдова как часть Европы, как кандидат в члены Евросоюза, которым она стала, конечно, благодаря Украине, также присоединилась к различным ограничениям по россии, включая полеты в россию", — заметил он.

Впрочем, это не помешало AirMoldova объявить о своем решении. Журналист отметил, что для того, чтобы понять, почему это произошло, нужно знать кое-что об истории авиакомпании. Дело в том, что раньше она принадлежала молдавскому банкиру-мошеннику Илану Шору, фигурировавшему в громком коррупционном скандале в Молдове. Он был одним из бенефициаров схемы "молдавского миллиарда" – тогда из нескольких банков был украден миллиард долларов.

После этого скандала Шор купил AirMoldova, вероятно именно на коррупционные деньги. Впоследствии он перепродал компанию, по некоторым данным, он может контролировать ее до сих пор.

Полеты в россию – инструмент в политической борьбе

Владимир Тхорик считает, что AirMoldova стала инструментом в политической борьбе с командой Маи Санду. Поскольку AirMoldova может контролироваться Шором или близкими к нему людьми. Анонсирование и отмена восстановления полетов может являться поводом, чтобы показать, что молдавские власти не хотят решать проблемы людей, живущих в россии или имеющих там родственников, не желая обеспечивать прямое авиасообщение с рф.

Следует учитывать и то, что партия Шора вместе с социалистами и коммунистами сейчас расшатывает политическую ситуацию в Молдове, организует протесты, а ее представительницу даже арестовали из-за непрозрачности финансирования партии. Ситуация в стране, как и во всем мире, нестабильна из-за роста цен на энергоресурсы и возможности отключения Молдовы от газа россией.

Нежелание власти Молдовы обеспечить прямые перелеты в россию может переполнить чашу терпения народа и спровоцировать дополнительное недовольство среди населения,

– предполагает журналист.

"Конечно, власти Молдовы могли бы разрешить полеты в россию, но, как они заявляют, это опасно, и тем более ЕС и США рекомендуют не летать туда. То есть это, скорее всего, геополитический выбор, который нужно сделать властям – разрешить AirMoldova полеты" в россию или нет", – добавил он.

Молдовский журналист Владимир Тхорик рассказал о скандале с AirMoldova: смотрите видео

Как власти Молдовы объяснили запрет возобновления полетов

На следующий же день после анонса компании AirMoldova, власти получили оперативную директиву с запретом всем национальным перевозчикам восстанавливать сообщение с россией. Аргументируя свое решение, Управление гражданской авиации Молдовы ссылалось на директивы Международной организации гражданской авиации и Европейского агентства авиационной безопасности.