Відновлення польотів запланували на 1 жовтня, але влада Молдови заборонила компанії здійснювати перевезення. Виникла конфліктна ситуація. Про це 24 каналу розказав журналіст-розслідувач Rise Moldova Володимир Тхорик.

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Що потрібно знати про AirMoldova

"Усі знають, що ЄС заборонив польоти до росії своїх літаків. Молдова як частина Європи, як кандидат в члени Євросоюзу, яким вона стала, звісно, завдяки Україні, також приєдналася до різних обмежень щодо росії, включно з польотами до росії", – зауважив він.

Утім, це не завадило AirMoldova оголосити про своє рішення. Журналіст зауважив, що для того, аби зрозуміти, чому це сталося, потрібно знати дещо про історію авіакомпанії. Річ у тім, що раніше вона належала молдовському банкіру-шахраю Ілану Шору, який фігурував у гучному корупційному скандалі у Молдові. Він був одним із бенефіціарів схеми "молдовського мільярда" – тоді з кількох банків було вкрадено мільярд доларів.

Після цього скандалу Шор купив AirMoldova, ймовірно, саме на корупційні гроші. Згодом він перепродав компанію, за деякими даними, він може контролювати її й досі.

Польоти в росію – інструмент у політичній боротьбі

Відтак, Володимир Тхорик вважає, що AirMoldova стала інструментом у політичній боротьбі з командою Маї Санду. Оскільки AirMoldova може контролюватися Шором або близькими до нього людьми, анонсування і скасування відновлення польотів може бути приводом, щоб показати, що молдовська влада не хоче розв'язувати проблеми людей, які живуть в росії або мають там родичів, не бажаючи забезпечувати пряме авіасполучення з росією.

Потрібно враховувати і те, що партія Шора разом із соціалістами та комуністами зараз розхитує політичну ситуацію в Молдові, організовує протести, а її представницю навіть арештували через непрозорість фінансування партії. Ситуація в країні, як і у всьому світі, нестабільна через ріст цін на енергоресурси та можливість відключення Молдови від газу росією.

Небажання влади Молдови забезпечити прямі перельоти до росії може переповнити чашу терпіння народу і спровокувати додаткове незадоволення серед населення,

– припускає журналіст.

"Звичайно, влада Молдови могла б дозволити польоти в росію, але, як вона заявляє, це небезпечно, і тим паче ЄС і США рекомендують не літати туди. Тобто це, скоріш за все, геополітичний вибір, який потрібно зробити владі – дозволити AirMoldova польоти в росії чи ні", – додав він.

Молдовський журналіст Володимир Тхорик розповів про скандал з AirMoldova: дивіться відео

Як влада Молдови пояснила заборону відновлення польотів

Наступного ж дня після анонсу компанії AirMoldova, влада видала оперативну директиву із забороною усім національним перевізникам відновлювати сполучення з росією. Аргументуючи своє рішення, Управління цивільної авіації Молдови посилалося на директиви Міжнародної організації цивільної авіації та Європейського агентства авіаційної безпеки.