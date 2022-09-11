На рішення Air Moldova з 1 жовтня відновити авіарейси до Москви з Кишинева оперативно відреагувала влада Молдови. Уже на наступний день, 10 вересня, вона видала оперативну директиву з забороною усім національним перевізникам відновлювати рейси до росії.

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Як авіакомпанія пояснила рішення

Як пояснювала авіакомпанія Air Moldova свій анонс, рішення було результатом численних звернень громадян Молдови, які бажають повернутися додому або возз'єднатися з сім'ями. Однак Управління цивільної авіації країни заборонило це, посилаючись на директиви Міжнародної організації цивільної авіації та Європейського агентства авіаційної безпеки.

Зазначимо, що таке рішення у коментарях підтримали громадяни держави. Як вони вважають, воно на благо країни та громадян. Окрім того, зазначили на сайті "Думська", жителі Молдови досить різко сприйняли перспективу відновлення перельотів з росією. Зокрема, деякі прямо заявили, що країна-агресор тривалий час через заборону не може зробити ротацію свого контингенту в самопроголошеному Придністров'ї, тому відновлення польотів дасть можливість легального проникнення окупантів на територію Молдови.

Зазначимо, що Молдова, а також США, Канада, Великобританія та країни Євросоюзу припинили авіасполучення з росією після її повномасштабного вторгнення до України. У квітні 2022 року ЄС вніс "Аерофлот" та ще 20 російських авіакомпаній до списку небезпечних перевізників.

Молдова та Україна: останні новини

Наприкінці серпня Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров'я, яке не функціонувало з 1997 року. Завдяки відновленню шляху Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї. Україна, своєю чергою, зможе налагодити експорт до Молдови та Євросоюзу.

Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення, тож тепер перевізники зможуть їздити у Молдову за новими правилами. Дозвільний режим буде збережений для нерегулярних пасажирських перевезень та для перевезень до або з третіх країн.

Росія пообіцяла "захищати" російськомовних у Молдові. Лавров сказав, що молдовська влада грає у "нав'язані Заходом геополітичні ігри", тому очільникам країни треба "задуматись про інтереси тих людей, які живуть пліч-о-пліч". У той же день у Києві нагадали, що саме наратив про "захист" російськомовних кремль використав для вторгнення в Україну, та висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови.

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