На рішення Air Moldova з 1 жовтня відновити авіарейси до Москви з Кишинева оперативно відреагувала влада Молдови. Уже на наступний день, 10 вересня, вона видала оперативну директиву з забороною усім національним перевізникам відновлювати рейси до росії.
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Як авіакомпанія пояснила рішення
Як пояснювала авіакомпанія Air Moldova свій анонс, рішення було результатом численних звернень громадян Молдови, які бажають повернутися додому або возз'єднатися з сім'ями. Однак Управління цивільної авіації країни заборонило це, посилаючись на директиви Міжнародної організації цивільної авіації та Європейського агентства авіаційної безпеки.
Зазначимо, що таке рішення у коментарях підтримали громадяни держави. Як вони вважають, воно на благо країни та громадян. Окрім того, зазначили на сайті "Думська", жителі Молдови досить різко сприйняли перспективу відновлення перельотів з росією. Зокрема, деякі прямо заявили, що країна-агресор тривалий час через заборону не може зробити ротацію свого контингенту в самопроголошеному Придністров'ї, тому відновлення польотів дасть можливість легального проникнення окупантів на територію Молдови.
Зазначимо, що Молдова, а також США, Канада, Великобританія та країни Євросоюзу припинили авіасполучення з росією після її повномасштабного вторгнення до України. У квітні 2022 року ЄС вніс "Аерофлот" та ще 20 російських авіакомпаній до списку небезпечних перевізників.
Молдова та Україна: останні новини
- Наприкінці серпня Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров'я, яке не функціонувало з 1997 року. Завдяки відновленню шляху Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї. Україна, своєю чергою, зможе налагодити експорт до Молдови та Євросоюзу.
- Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення, тож тепер перевізники зможуть їздити у Молдову за новими правилами. Дозвільний режим буде збережений для нерегулярних пасажирських перевезень та для перевезень до або з третіх країн.
- Росія пообіцяла "захищати" російськомовних у Молдові. Лавров сказав, що молдовська влада грає у "нав'язані Заходом геополітичні ігри", тому очільникам країни треба "задуматись про інтереси тих людей, які живуть пліч-о-пліч". У той же день у Києві нагадали, що саме наратив про "захист" російськомовних кремль використав для вторгнення в Україну, та висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови.