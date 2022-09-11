На решение Air Moldova с 1 октября возобновить авиарейсы в Москву из Кишинева оперативно отреагировали власти Молдовы. Уже на следующий день, 10 сентября, она издала оперативную директиву с запретом всем национальным перевозчикам возобновлять рейсы в Россию.

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Как авиакомпания объяснила решение

Как объясняла авиакомпания Air Moldova свой анонс, решение явилось результатом многочисленных обращений граждан Молдовы, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями. Однако Управление гражданской авиации страны запретило это ссылаясь на директивы Международной организации гражданской авиации и Европейского агентства авиационной безопасности.

Отметим, что такое решение поддержали граждане государства. Как они считают, оно во благо страны и граждан. Кроме того, отметили на сайте "Думская", жители Молдовы достаточно резко восприняли перспективу возобновления перелетов с россией. В частности, некоторые прямо заявили, что страна-агрессор длительное время из-за запрета не может произвести ротацию своего контингента в самопровозглашённом Приднестровье, поэтому возобновление полетов позволит легальному проникновению оккупантов на территорию Молдовы.

Отметим, что Молдова, а также США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза прекратили авиасообщение с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину. В апреле 2022 года ЕС внес "Аэрофлот" и еще 20 российских авиакомпаний в список опасных перевозчиков.

Молдова и Украина: последние новости

В конце августа Украина возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой в обход Приднестровья, которое не функционировало с 1997 года. Благодаря возобновлению пути, Молдова планирует экспортировать и импортировать товары через украинский порт Измаил на Дунае. Украина, в свою очередь, сможет наладить экспорт в Молдову и Евросоюз.

Украина и Молдова отменили разрешения на международные грузовые перевозки, и теперь перевозчики смогут ездить в Молдову по новым правилам. Разрешающий режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок и для перевозок в или из третьих стран.

Россия пообещала "защищать" русскоязычных в Молдове. Лавров сказал, что молдавские власти играют в "навязанные Западом геополитические игры", поэтому руководителям страны нужно "задуматься об интересах тех людей, которые живут бок о бок". В тот же день в Киеве напомнили, что именно нарратив о "защите" русскоязычных кремль использовал для вторжения в Украину, и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

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