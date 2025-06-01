Интересно, что расстояние до этого аэропорта составляет более 4 300 километров. В каком регионе России расположен аэродром "Белая", какие самолеты там могли быть – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположен вражеский аэродром "Белая"

Авиабаза "Белая" стала одной из минимум 5 аэродромов, которые удалось поразить Службе безопасности Украины 1 июня. Этот аэродром расположен в Иркутской области страны-агрессора.

Расстояние от крайней восточной точки нашего государства, населенного пункта Ранняя Заря в Луганской области, составляет около 4 361 километр по прямой линии. Если же считать это расстояние через дороги, то получится вообще – 5 033 километра.

Сам аэродром "Белая" расположен в 85 километрах от города Иркутск. Из открытых источников известно, что там дислоцирован 200-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный Брестский Краснознаменный полк, входящий в состав 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной Тарнопольской дивизии 37-й воздушной армии ВГК СП.

Где расположен аэродром "Белая": смотрите на карте

На вооружении полка находятся сверхзвуковые дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, которыми страна-агрессор неоднократно обстреливала Украину. В то же время известно, что в аэропорту также были и самолеты типа Ту-95МС, МиГ-31, Ту-160, Ил-78М и тому подобное.

Предварительно известно, что на аэродроме "Белая" были уничтожены борта Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3.

К слову, журналисты отмечают, что во время операции "Паутина" в России было уничтожено 36% стратегической авиации врага. Известно о поражении по меньшей мере 41 самолета оккупантов.