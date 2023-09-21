Вообще на этом аэродроме стоит еще 4 самолета "судного дня". Говорят, что 1 уже не летает, 2 почти не могут подняться, а 1 вроде бы еще жив. Об этом 24 Каналу рассказал аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

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По его словам, там стоят еще разные транспортные самолеты. Это вообще такой аэродром – "задний двор Москвы". С него отправляются, например, все экспедиции на Северный Полюс, перелеты в США.

Кроме того, там рядом есть музей авиации, а также российский центр подготовки космонавтов. Этот аэродром используется для подготовки инструкторов, летчиков, пилотов именно из этого космического центра.

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Что было поражено

АН-148 – это украинский транспортный самолет. А ИЛ-20 – это искусственные машины, выпущенные на базе очень старого советского самолета ИЛ-18. Их изготовили ограниченное количество для выполнения конкретных задач. Тот, который стоял в "Чкаловском" мог использоваться для радиоэлектронного противодействия.

Все эти атаки дронов на Москву – на них могло быть противодействие от РЭБ. Возможно, именно он что-то и пытался сделать,

– отметил Константин Криволап.

"Вертолет, возможно, использовали для сбивания дронов, которые летели на Москву. Потому что скорость его не велика, дроны тоже летят не с большой скоростью. Самолетами их сбивать довольно тяжело, а с вертолета достаточно умно. Поэтому, возможно, что это было именно так", – предположил Криволап.

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