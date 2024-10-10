Как пишет Defence Express, российский аэродром расположен в 400 километрах от линии фронта. Оккупанты вспоминают авиабазу "Ханская" как учебную с военным училищем, однако на аэродроме базировались боевые истребители.

К теме В момент атаки на аэродроме "Ханская" было почти 60 различных самолетов и вертолетов, – источники

Почему "Ханская" не учебная авиабаза

В ночь на 10 октября Силы обороны успешно атаковали российскую авиабазу "Ханская". Об успешной атаке свидетельствуют эффектные видео и фото с места событий, а также сервис мониторинга пожаров от NASA.

Традиционно, российские власти утверждают, что якобы в результате атаки ничего не пострадало, взрывы на складе с боеприпасами замалчиваются, а официально сообщают только о пожаре. В то же время жителей поселка Родниково, который расположен рядом с аэродромом почему-то эвакуировали.

Российская пропаганда утверждает, что "Ханская" – это якобы 272-я учебная авиабаза, которая является аэродромом Краснодарского авиационного училища. Впрочем, журналисты Defence Express отмечают, что аэродром – это полноценный военный объект, где расположены боевые самолеты российской армии.

Ссылаясь на спутниковые снимки от ESA, в СМИ отмечают, что размеры учебных машин не совпадают с теми самолетами, которые действительно были на базе "Ханская".

Размеры российских боевых машин типа Су-30, Су-34 и Су-35 очень сильно отличаются от размеров учебно-тренировочных L-39 (размах крыла 15 метров против 9,5 метров). Более того, большинство российских истребителей и фронтовых бомбардировщиков имеет голубой камуфляж. И на спутниковом снимке за 6 октября на авиабазе замечено 12 таких самолетов, что точно соответствует штатной численности эскадрильи тактической авиации,

– отметили журналисты.

Сейчас сложно назвать точно, о каких именно самолетах говорится. Впрочем, в СМИ предполагают, что в ближайшее время появятся новые и более качественные спутниковые снимки. Они позволят оценить реальный масштаб поражения и последствия атаки украинских дронов.