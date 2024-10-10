Як пише Defence Express, російський аеродром розташований за 400 кілометрів від лінії фронту. Окупанти згадують авіабазу "Ханская" як навчальну з військовим училищем, однак на летовищі базувалися бойові винищувачі.

До теми У момент атаки на аеродромі "Ханская" було майже 60 різних літаків і вертольотів, – джерела

Чому "Ханская" не навчальна авіабаза

У ніч на 10 жовтня Сили оборони успішно атакували російську авіабазу "Ханская". Про успішну атаку свідчать ефектні відео та фото з місця подій, а також сервіс моніторингу пожеж від NASA.

Традиційно, російська влада стверджує, що буцімто унаслідок атаки нічого не постраждало, вибухи на складі з боєприпасами замовчуються, а офіційно повідомляють лише про пожежу. Водночас жителів селища Роднікове, яке розташоване поруч з аеродромом чомусь евакуювали.

Російська пропаганда стверджує, що "Ханская" – це нібито 272-га навчальна авіабаза, яка є аеродромом Краснодарського авіаційного училища. Втім, журналісти Defence Express наголошують, що летовище – це повноцінний військовий об'єкт, де розташовані бойові літаки російської армії.

Посилаючись на супутникові знімки від ESA, у ЗМІ наголошують, що розміри навчальних машин не збігаються з тими літаками, які дійсно були на базі "Ханская".

Розміри російських бойових машин типу Су-30, Су-34 та Су-35 дуже сильно відрізняються від розмірів навчально-тренувальних L-39 (розмах крила 15 метрів проти 9,5 метра). Ба більше, більшість російських винищувачів та фронтових бомбардувальників має блакитний камуфляж. І на супутниковому знімку за 6 жовтня на авіабазі помічено 12 таких літаків, що точно відповідає штатній чисельності ескадрильї тактичної авіації,

– наголосили журналісти.

Наразі складно назвати точно, про які саме літаки мовиться. Втім, у ЗМІ припускають, що найближчим часом з'являться нові та якісніші супутникові знімки. Вони дозволять оцінити реальний масштаб ураження та наслідки атаки українських дронів.