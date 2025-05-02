Где на карте расположена Кача, вблизи которой есть военный аэродром, показывает 24 Канал. Ранее местные показывали видео мощной ночной атаки на местный аэродром.
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Где расположена Кача
Кача – это поселок площадью 297,7 гектара в Бахчисарайском районе. Он находится под юрисдикцией Севастополя.
Между обоими населенными пунктами 28 километров. Поселок расположен между устьями рек Альма и Кача.
Население Качи – примерно 5 137 человек.
Где расположена Кача: смотрите на карте
Аэродром вблизи Качи: смотрите на карте
Напомним, что российские власти успели отчитаться, что "певео" за ночь якобы уничтожила 121 БпЛА:
- 89 – над территорией Крыма,
- 23 – над акваторией Черного моря,
- 4 – над территорией Краснодарского края,
- 2 – над территорией Орловской области,
- 1 – над акваторией Азовского моря,
- 1 – над территорией Брянской области,
- 1 – над территорией Белгородской области.