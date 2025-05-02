Де на карті розташована Кача, поблизу якої є військовий аеродром, показує 24 Канал. Раніше місцеві показували відео потужної нічної атаки на місцевий аеродром.

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Де розташована Кача

Кача – це селище площею 297,7 гектара у Бахчисарайському районі. Воно перебуває під юрисдикцією Севастополя.

Між обома населеними пунктами 28 кілометрів. Селище розташоване між гирлами річок Альма і Кача.

Населення Качі – приблизно 5 137 осіб.

Де розташована Кача: дивіться на карті

Аеродром поблизу Качі: дивіться на карті

Нагадаємо, що російська влада встигла відзвітуватися, що "певео" за ніч нібито знищила 121 БпЛА: