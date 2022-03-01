Аэродром Канатово на Кировоградщине – под вражеским обстрелом
1 марта 2022 , 10:22Читати новину українською
Источник:фейсбук Марии Чорной
Оккупанты обстреливают аэродром Канатово на Кировоградщине. Он расположен под Кропивницким.
Глава Кировоградской областной военной администрации Мария Чорна около 9:45 призвала людей не выходить из укрытий.
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Аэродром Канатово под обстрелом! Не выходите из укрытий до сигнала "Отбой"!
– подчеркнула Чорна.
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