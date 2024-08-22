Местные жители жалуются на взрывы, говорят, что якобы возможна эвакуация. Где расположен этот российский аэродром – показывает 24 Канал.

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Аэродром "Мариновка" на карте

Этой ночью жители Калачевского района в Волгоградской области сообщали о серии мощных взрывов. Их слышали около 03:30.

Местные из разных районов насчитали от 6 до 10 сильных "хлопков". Вспыхнул пожар. Так, горит российский аэродром.

Пожар на аэродроме "Мариновка" / Фото из сети

"Мариновка" – военный аэродром, расположен в поселке Октябрьский неподалеку от деревни Мариновка в Волгоградской области. По открытым данным, на нем базируются самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М.

Где расположен аэродром "Мариновка": смотрите на карте

Заметим, что от аэродрома "Мариновка" до крайней точки Украины на Востоке, – села Ранняя Заря Луганской области – около 450 километров; до Харькова – более 750; до Киева – более чем 1200; до Днепра – более 800.