Місцеві жителі скаржаться на вибухи, кажуть, що нібито можлива евакуація. Де розташований цей російський аеродром – показує 24 Канал.

До теми У Волгоградській області скаржаться на атаку БпЛА, сталася пожежа на аеродромі

Аеродром "Маринівка" на карті

Цієї ночі жителі Калачівського району у Волгоградській області повідомляли про серію потужних вибухів. Їх чули близько 03:30.

Місцеві з різних районів нарахували від 6 до 10 сильних "хлопків". Спалахнула пожежа. Так, горить російський аеродром.

Пожежа на аеродромі "Маринівка" / Фото з мережі

"Маринівка" – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області. За відкритими даними, на ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М.

Де розташований аеродром "Маринівка": дивіться на карті

Зауважимо, що від аеродрому "Маринівка" до крайньої точки України на Сході, – села Рання Зоря Луганської області – близько 450 кілометрів; до Харкова – понад 750; до Києва – більш ніж 1200; Дніпра – понад 800.