В частности, больше всего авиаударов было по аэродромам, группировкам войск ВСУ на Востоке Украины и в северной части Киевской области.

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Также осуществлены единичные авиационные удары в районах Сум, Полтавы и Мариуполя. По данным Генштаба, враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил , что происходят постоянные ракетные и авиационные обстрелы государством-агессором территории Киева. В эту ночь 26 февраля хотели сломать оборону. Однако врагу не удалось, наши ВСУ отбили все атаки.

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Текст публикации Генштаба ВСУ:

Оперативная информация по состоянию на 06:00 26.02.2022 по российскому вторжению. Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.

С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и ВОТ Крым. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для ударов по объектам на территории Украины.

Враг неоднократно использовал оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области.

Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед.