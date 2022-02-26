Зокрема, найбільше авіаударів було по аеродромах, угрупованням військ ЗСУ на Сході України та у північній частині Київської області.

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Також здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Сум, Полтави та Маріуполя. За даними Генштабу, ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний та Одеса, по аеродрому Озерне, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.

Раніше радник очільника ОП Михайло Подоляк заявив, що відбуваються постійні ракетні й авіаційні обстріли державою-агесоркою території Києва. У цю ніч, 26 лютого, хотіли зламати оборону. Проте ворогові не вдалося, наші ЗСУ відбили всі атаки.

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Текст публікації Генштабу ЗСУ:

Оперативна інформація станом на 06:00 26.02.2022 щодо російського вторгнення. Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України.

Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуполь.

З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим. У районі Мозиря перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об’єктам на території України.

Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний та Одеса, по аеродрому Озерне, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.

На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області.

Орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.