Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он пояснил, что деятельность некоторых аэродромов в Крыму вообще сведена к минимуму, передает 24 Канал.

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Что рассказал Плетенчук о деятельности вражеских аэродромов в Крыму

По словам представителя ВМС, в Крыму российские военные используют по назначению по меньшей мере пять аэродромов. Однако два из этих аэродромов уже не имеют той нагрузки, которая была в начале полномасштабного вторжения, ведь потери оккупантов в технике привели к значительному сокращению их деятельности.

Фактически сведена к минимуму деятельность этих аэродромов,

– пояснил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что оккупационные силы в Крыму могли бы использовать больше аэродромов на полуострове. Однако они предпочитают продолжать операции на этих аэродромах.

"Передислоцировать авиацию куда-то на материковую часть так называемой России они (оккупанты – 24 Канал) не хотят из каких-то тактических соображений, поэтому продолжают использовать именно эти аэродромы", – сказал Дмитрий Плетенчук.

К слову, 26 июля под атаку попал аэродром в Саках, что во временно оккупированном Крыму. Это была совместной операцией ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими частями Сил обороны. В результате атаки есть повреждения авиации врага.