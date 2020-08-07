Аэропорт "Борисполь" может обанкротиться под конец 2020 года. Правда, несмотря на тяжелое финансовое положение, на предприятии надеются, что этого не произойдет.

На предприятии рассчитывают, что в сентябре доходы аэропорта смогут покрыть операционные расходы. Об этом рассказал гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин в интервью "Бизнес.Цензор".

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Рябикин отмечает, что заработанных денег хватит на текущие расходы. В частности на подготовку к зимнему периоду, выплату заработной платы.

На что не хватит денег

По словам гендиректора, как и раньше, денег не хватит на погашение кредитов, которых в аэропорту вдоволь. Также ресурсов не хватит на реализацию инвестиционных программ и закупки новой техники. Не будет хватать и на регламентные программы.

В теории – предприятие "Борисполь" может обанкротиться. Но я здесь для того, чтобы этого не произошло,

– уверяет Павел Рябикин.

Сейчас аэропорт не получает государственной поддержки. Как прогнозирует руководство, на такой уровень дохода, который был на предприятии в 2019 году, они смогут выйти только в 2024.

Какова ситуация в аэропорту "Борисполь"

Сотрудники работают неполные рабочие смены и получают минимальную зарплату. К концу года персонал должны сократить из-за недостатка финансов. Сначала планировали уволить 10% сотрудников, однако решили, что это не спасет.

Рябикин говорит, что многие авиакомпании хотят запускать рейсы, но им не удается выйти даже в ноль. Порой на рейс не набирается и двух людей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/r3212292

НаИсточник: https://biz.censor.net.ua/r3212292