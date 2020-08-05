В Италии считают, что Ryanair систематически нарушает правила карантина. Управление гражданской авиации пригрозило приостановить разрешение на полеты лоукостеру в страну. Авиакомпания отвергает обвинения.

Власти Италии обвиняют Ryanair в нарушении карантина

В заявлении Управления гражданской авиации Италии говорится, что "Ryanair систематически не придерживается правил, которые помогают снизить риск передачи COVID-19 при полетах из аэропортов Италии", сообщает Euronews.

Читайте также Отныне пассажиры Ryanair должны заполнить дополнительный документ перед рейсом: что известно

В ведомстве предупредили: если ирландская авиакомпания будет продолжать нарушать правила управления, может либо требовать продавать билеты только на половину мест, либо вовсе запретить летать в Италию.

Авиакомпания отрицает обвинения

Ryanair отвергает обвинения, заявляя что они "фактически неправильные".

Компания полностью соблюдает меры, установленные правительством Италии, и делает все, чтобы уменьшить взаимодействие как в самолетах, так и в аэропортах, чтобы защитить здоровье пассажиров,

– заявили в компании.

Для полетов в Италию и из нее авиакомпании должны обеспечить

соблюдение социальной дистанции до и после взлета, в частности, во время посадки и трансфера на маршрутных автобусах;

персонал и пассажиры также должны носить маски в течение всего полета и менять их каждые четыре часа.

Советуем ознакомиться Ryanair запускает 16 новых маршрутов из Украины в Италию: направления и даты

Обратите внимание! С 21 июня Ryanair возобновил рейсы в Украину.