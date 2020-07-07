Теперь пассажиры Ryanair должны заполнить дополнительный документ перед рейсом: что известно
Ирландский лоукостер Ryanair ввел новые правила из-за пандемии коронавируса. Отныне все пассажиры авиакомпании накануне поездки должны заполнить дополнительные документы, где подтвердят, что ознакомлены с ограничениями в стране следования.
Во время онлайн-регистрации пассажиров направляют на "страницу ограничений на путешествия во время COVID-19" Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с имеющимися ограничениями по получению посадочного талона, сообщает Интерфакс-Украина.
Надо знать Как избежать проблем в путешествиях за границу во время пандемии: советы МИД
Перед поездкой пассажиров просят:
- заполнить и предоставить дополнительную проездную документацию,
- проверить последние ограничения на поездки и требования в конкретной стране.
В Ryanair напомнили, что 12 пассажирам рейса "Киев – Афины" отказали во въезде из-за ограничений в Греции. Сейчас украинцам перебронировали билеты на следующий доступный рейс в Киев.
Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцы вернутся домой вечером, 7 июля.
Задержание украинцев в Греции: коротко о главном
- 4 июля украинцы прибыли в аэропорт Афин двумя рейсами лоукостеров Wizzair и Ryanair, но их не впустили в Грецию из-за ограничений.
- 17 граждан Украины задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей.
- Людей отправили ночевать в полицейский участок, где разместили в камерах,в которых не было элементарных условий для комфорта. У них забрали багаж.
- Украинцы вернутся домой 7 июля.
- Сейчас МИД работает над тем, чтобы исключить продажу билетов в страны, которые не позволяют въезд украинцам.