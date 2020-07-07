Ирландский лоукостер Ryanair ввел новые правила из-за пандемии коронавируса. Отныне все пассажиры авиакомпании накануне поездки должны заполнить дополнительные документы, где подтвердят, что ознакомлены с ограничениями в стране следования.

Во время онлайн-регистрации пассажиров направляют на "страницу ограничений на путешествия во время COVID-19" Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с имеющимися ограничениями по получению посадочного талона, сообщает Интерфакс-Украина.

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Перед поездкой пассажиров просят:

заполнить и предоставить дополнительную проездную документацию,

проверить последние ограничения на поездки и требования в конкретной стране.

В Ryanair напомнили, что 12 пассажирам рейса "Киев – Афины" отказали во въезде из-за ограничений в Греции. Сейчас украинцам перебронировали билеты на следующий доступный рейс в Киев.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцы вернутся домой вечером, 7 июля.