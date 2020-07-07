Відтепер пасажири Ryanair мають заповнити додатковий документ перед рейсом: що відомо
Ірландський лоукостер Ryanair ввів нові правила через пандемію коронавірусу. Відтепер всі пасажири авіакомпанії напередодні поїздки мають заповнити додаткові документи, де підтвердять, що ознайомлені з обмеженнями у країні прямування.
Під час онлайн-реєстрації пасажирів скеровують на "сторінку обмежень на подорожі під час COVID-19" Ryanair, де вони мають підтвердити, що ознайомилися з наявними обмеженнями до отримання посадкового талона, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Перед поїздкою пасажирів просять:
- заповнити і надати додаткову проїзну документацію,
- перевірити останні обмеження на поїздки та вимоги в конкретній країні.
У Ryanair нагадали, що 12 пасажирам рейсу "Київ – Афіни" відмовили у в’їзді через обмеження у Греції. Зараз українцям перебронювали квитки на наступний доступний рейс у Київ.
Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українці повернуться додому ввечері, 7 липня.
Затримання українців у Греції: коротко про головне
- 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами лоукостерів Wizzair та Ryanair, але їх не впустили в Грецію через обмеження.
- 17 громадян України затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей.
- Людей відправили ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, які не мали елементарних умов для комфорту. В них забрали багаж.
- Українці повернуться додому 7 липня.
- Наразі МЗС працює над тим, щоб унеможливити продаж квитків до країн, що не дозволяють в’їзд українцям.