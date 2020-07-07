Ірландський лоукостер Ryanair ввів нові правила через пандемію коронавірусу. Відтепер всі пасажири авіакомпанії напередодні поїздки мають заповнити додаткові документи, де підтвердять, що ознайомлені з обмеженнями у країні прямування.

Під час онлайн-реєстрації пасажирів скеровують на "сторінку обмежень на подорожі під час COVID-19" Ryanair, де вони мають підтвердити, що ознайомилися з наявними обмеженнями до отримання посадкового талона, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Перед поїздкою пасажирів просять:

заповнити і надати додаткову проїзну документацію,

перевірити останні обмеження на поїздки та вимоги в конкретній країні.

У Ryanair нагадали, що 12 пасажирам рейсу "Київ – Афіни" відмовили у в’їзді через обмеження у Греції. Зараз українцям перебронювали квитки на наступний доступний рейс у Київ.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українці повернуться додому ввечері, 7 липня.