В Італії вважають, що Ryanair систематично порушує правила карантину. Управління цивільної авіації пригрозило призупинити дозвіл лоукостеру на польоти в країну. Авіакомпанія відкидає звинувачення.

Влада Італії звинувачує Ryanair у порушенні карантину

У заяві Управління цивільної авіації Італії йдеться, що "Ryanair систематично не дотримується правил, які допомагають знизити ризик передачі COVID-19 при польотах з аеропортів Італії", повідомляє Euronews.

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У відомстві попередили, якщо ірландська авіакомпанія продовжуватиме порушувати правила, управління може або вимагати продавати квитки лише на половину місць, або зовсім заборонити літати до Італії.

Авіакомпанія заперечує звинувачення

Ryanair відкидає звинувачення, заявляючи що вони "фактично неправильні".

Компанія повністю дотримується заходів, встановлені урядом Італії, та робить усе, щоб зменшити взаємодію як у літаках, так і в аеропортах, щоб захистити здоров'я пасажирів,

– заявили в компанії.

Для польотів до Італії та з неї авіакомпанії повинні забезпечити

дотримання соціальних дистанцій до і після зльоту, зокрема, під час посадки та трансферу на маршрутних автобусах;

персонал і пасажири також повинні носити маски протягом усього польоту і міняти їх кожні чотири години.

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