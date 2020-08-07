Аеропорт "Бориспіль" може збанкрутувати
Аеропорт "Бориспіль" може збанкрутувати під кінець 2020 року. Щоправда, незважаючи на скрутне фінансове становище, на підприємстві сподіваються, що цього не станеться.
На підприємстві розраховують, що у вересні доходи аеропорту зможуть покрити операційні розходи. Про це розповів гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін в інтерв'ю "Бізнес.Цензор".
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Рябікін зазначає, що зароблених грошей вистачить на поточні витрати. Зокрема на підготовку до зимового періоду, виплату заробітної плати.
На що забракне грошей
За словами гендиректора, як і раніше, грошей не вистачить на погашення кредитів, яких в аеропорту вдосталь. Також ресурсів забракне на реалізацію інвестиційних програм і закупки нової техніки. Не вистачатиме і на регламентні програми.
В теорії - підприємство "Бориспіль" може збанкрутувати. Але я тут для того, щоб цього не сталося,
– запевняє Павло Рябікін.
Зараз аеропорт не отримує державної підтримки. Як прогнозує керівництво, на такий рівень доходу, який був на підприємстві у 2019 році, вони зможуть вийти тільки у 2024.
Яка ситуація в аеропорті "Бориспіль"
Співробітники працюють неповні робочі зміни і отримують мінімальну зарплату. До кінця року персонал мають скоротити через нестачу фінансів. Спочатку планували звільнити 10% співробітників, однак вирішили, що це не врятує.
Рябікін каже, що багато авіакомпаній хочуть запускати рейси, але їм не вдається вийти навіть у нуль. Деколи на рейс не набирається і двох людей.