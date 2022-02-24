Аэропорт в Чугуеве пылает: в соцсетях показали видео
24 февраля 2022 , 07:19Читати новину українською
Россия атакует украинские города из разных видов оружия. Среди пострадавших – Чугуев.
В соцсетях пишут, что российские военные нанесли удар по аэропорту в Чугуеве. Сейчас он весь в огне.
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Видео из-под Чугуева: огонь в аэропортуВажно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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