Аэропорт в Чугуеве пылает: в соцсетях показали видео

Россия атакует украинские города из разных видов оружия. Среди пострадавших – Чугуев.

В соцсетях пишут, что российские военные нанесли удар по аэропорту в Чугуеве. Сейчас он весь в огне.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Видео из-под Чугуева: огонь в аэропорту

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.