Несмотря на то, что пожар был почти полностью ликвидирован утром в пятницу, более 1300 рейсов и 200 000 пассажиров пострадали от закрытия аэропорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC NEWS.

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Международные путешествия погрузились в хаос

Всего 6 аэропортов обслуживают Лондон, но Хитроу является крупнейшим. В этом году международный хаб прогнозирует, что не менее 84,2 миллиона пассажиров пройдут через аэропорт, который ранее называли "самым соединительным" в мире.

"Мы знаем, что это будет разочарованием для пассажиров, и мы хотим заверить, что мы прилагаем все усилия, чтобы решить ситуацию", – заявили в аэропорту.

В пятницу днем в Хитроу сообщили, что не имеют ясности относительно того, когда будет восстановлено электроснабжение, поскольку "значительные сбои", вероятно, продлятся несколько дней. Пассажирам рекомендуют воздержаться от поездок в аэропорт.

Закрытие лондонского аэропорта Хитроу вызвало массовую путаницу и хаос для путешественников как в британской столице, так и по всему миру.

По данным FlightRadar24, ожидалось, что сбой повлияет на по меньшей мере 1351 рейс, который должен прибыть или вылететь из Хитроу в пятницу.

Пол Каффе из Школы электротехники и электронной инженерии Дублинского университетского колледжа сказал, что, хотя в Хитроу могут быть аварийные источники электричества, чтобы преодолеть меньшие сбои в сети, "обработка пассажирских самолетов требует, чтобы Хитроу в целом потреблял электроэнергии, равную городу, и неспособность выполнить это требование, вероятно, стала причиной отмены рейсов".

Напомним, что лондонский аэропорт Хитроу временно прекратил работу из-за масштабного обесточивания. Указывалось, что отключения вызваны пожаром на соседней электроподстанции.

Добавим, что пожар возник на подстанции в городе Хейс, примерно в 2,5 километрах от аэропорта. Известно, что тысячи домов остались без электроснабжения.