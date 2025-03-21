Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ведущие западные СМИ.

К теме Масштабный пожар парализовал работу Хитроу в Лондоне: аэропорт закрыт, тысячи людей без света

Над океаном разворачивают самолеты, летевшие в Лондон

Как сообщает сайт отслеживания самолетов Flightradar24, закрытие аэропорта Хитроу повлияет по меньшей мере на 1351 рейс, который летел в или из Лондона. Эта цифра может увеличиться из-за рейсов, которые могут быть отменены или задержаны из-за того, что самолеты не находятся на месте.

Ранее администрация аэропорта Хитроу предупреждала, что после пожара на подстанции и частичного блэкаута в Лондоне могут быть "значительные сбои" в работе, однако в СМИ предполагают, что масштабы могут быть гораздо хуже.

Сотни рейсов летели в Хитроу / Инфографика Flightradar24

Так, закрытие аэропорта Хитроу уже ощущается во всей Азии. Журналисты The New York Times пишут, что рейсы из сингапурского аэропорта Чанги были перенаправлены в международный аэропорт Гатвик в Лондоне, а также в другие европейские аэропорты. Следующий рейс Singapore Airlines, который должен был вылететь из Чанги, вообще отменили.

Журналистка Sky News пишет, что рейс ее родителей развернули прямо над океаном. Так, самолет из Лос-Анджелеса должен был приземлиться в Хитроу, но его развернули из-за коллапса в Лондоне.

Следует заметить, что в аэропорт Хитроу летают более 80 авиакомпаний, которые соединяют Лондон с более чем 180 направлениями по всему миру. Только в феврале в Хитроу прибыло более 5,7 миллиона пассажиров. Поэтому международный аэропорт в Лондоне назвали одним из самых загруженных в мире.

Только в прошлом году аэропорт Хитроу обслужил рекордные 83,9 миллиона пассажиров. При этом самолеты там приземляются или взлетают примерно каждые 45 секунд.

Сейчас часть рейсов направляют в Гатвик – второго аэропорта в Лондоне, а другие – разворачивают над океаном и направляют к местам вылета. Также некоторые рейсы направляют в аэропорты Парижа и Ирландии.