Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на провідні західні ЗМІ.

До теми Масштабна пожежа паралізувала роботу Хітроу у Лондоні: аеропорт закрито, тисячі людей без світла

Над океаном розвертають літаки, що летіли у Лондон

Як повідомляє сайт відстеження літаків Flightradar24, закриття аеропорту Хітроу вплине щонайменше на 1351 рейс, який летів у чи з Лондону. Ця цифра може збільшитися через рейси, які можуть бути скасовані або затримані через те, що літаки не перебувають на місці.

Раніше адміністрація аеропорту Хітроу попереджала, що після пожежі на підстанції та часткового блекауту у Лондоні можуть бути "значні збої" у роботі, однак у ЗМІ припускають, що масштаби можуть бути набагато гіршими.

Сотні рейсів летіли до Хітроу / Інфографіка Flightradar24

Так, закриття аеропорту Хітроу вже відчувається у всій Азії. Журналісти The New York Times пишуть, що рейси з сінгапурського аеропорту Чангі були перенаправлені до міжнародного аеропорту Гатвік у Лондоні, а також до інших європейських аеропортів. Наступний рейс Singapore Airlines, який мав вилетіти з Чангі, взагалі скасували.

Журналістка Sky News пише, що рейс її батьків розвернули прямісінько над океаном. Так, літак з Лос-Анджелеса мав приземлитися в Хітроу, але його розвернули через колапс у Лондоні.

Слід зауважити, що до аеропорту Хітроу літають понад 80 авіакомпаній, які з'єднують Лондон з більш ніж 180 напрямками по всьому світу. Лише у лютому до Хітроу прибуло понад 5,7 мільйона пасажирів. Через це міжнародний аеропорт у Лондоні назвали одним з найзавантаженіших у світі.

Лише минулого року аеропорт Хітроу обслужив рекордні 83,9 мільйона пасажирів. При цьому літаки там приземляються або злітають приблизно кожні 45 секунд.

Нині частину рейсів направляють до Гатвіка – другого аеропорту у Лондоні, а інші – розвертають над океаном та скеровують до місць вильоту. Також деякі рейси направляють до аеропортів Парижа та Ірландії.