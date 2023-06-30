Исполняли свои обязанности: Санду рассказала, кто погиб при стрельбе в Кишиневе
Источник:Newsmaker
В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли по меньшей мере 2 человека. Ими оказались работники силовых структур.
Информацию подтвердила президент Молдовы Майя Санду. От рук нападавшего погибли пограничник и сотрудник службы охраны аэропорта.
Обратите внимание МИД Украины отреагировал на стрельбу в аэропорту в Кишиневе
Погибли при исполнении обязанностей
Майя Санду выразила свои соболезнования семьям погибших. Имена жертв стрельбы пока неизвестны.
В то же время в Министерстве внутренних дел Молдовы уточнили, что пограничник и сотрудник службы охраны погибли во время непосредственного исполнения обязанностей.
Что известно о нападавшем
МВД Молдовы уже заявило о задержании нападавшего. Премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что им оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому было отказано во въезде в Молдову.
Во время задержания злоумышленник был ранен.
Главное о стрельбе в аэропорту Кишинева
Трагедия в аэропорту Кишинева произошла днем 30 июня. Иностранец открыл огонь. Погибли два человека. Причины, по которым мужчина открыл огонь, пока не озвучивают.
Заявляют, что в Молдову мужчина приехал из Турции. Также в СМИ есть информация, что он может быть наемником ЧВК "Вагнера".
В МИД Украины отреагировали на трагедию в столице соседней страны. Там сообщили, что взаимодействуют с молдавскими властями для выяснения деталей и уточнения, были ли в аэропорту украинцы.