Еще раньше этот аэродром оккупанты превратили буквально в собственную военную базу. Новые спутниковые фото от Planet Labs, датированные 27 января, свидетельствуют о том, что теперь россияне активно принялись за его "оборону".ку

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Вокруг аэродрома создают "узел обороны"

Так, на фото можно узнать 9 летальных апартов, среди которых 8 вертолетов и один беспилотник, вероятно, "Форпост". Также на аэродроме была замечена активность наземного персонала и техники.

Российская авиация на территории аэродрома в Бердянске / Фото Defence Express

В то же время аналитики обратили внимание на одну важную деталь: россияне пытаются превратить аэродром в узел обороны, там уже построили укрепления.

Линия обороны россиян состоит из окопов, траншей и отдельных позиций, в частности укрытий для техники Оккупанты уже возвели там противотанковые бетонные заграждения, так называемые "пирамидки Вагнера",

– говорится в статье.

Оборонные сооружения у аэродрома в Бердянске / Фото Defence Express

Вероятно, у россиян "большие планы" на аэродром

Отмечают, что на 27 января около 30% аэродрома окружены этими сооружениями. Такую оборону аэропорта россияне построили всего через две недели, с 10 января.

Вероятно, у россиян гораздо большие планы на этот объект, чем просто использовать его как передовую вертолетную базу.

– отметили специалисты.

Обратите внимание! Оккупанты не зря так "укрепляются" и "обороняются", во временно захваченный ими Бердянск очень часто прилетают снаряды из Himars. Мощный хлопок не раз уничтожал уже не одну военную базу оккупантов в городе. Да, в начале этого месяца "прилетело" в тот же аэропорт, где было скопление вражеской техники Поэтому попытки оккупантов "уберечься" - совсем не удивительно, но это бесполезно, потому что "пирамидки" Пригожина совсем не помешают ВСУ уничтожить технику, а вместе и оккупантов.

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