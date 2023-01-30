Ще раніше цей аеродром окупанти перетворили буквально на власну військову базу. Нові супутникові фото від Planet Labs, датовані 27 січня, свідчать про те, що тепер росіяни активно взялись за його "оборону".

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Навколо аеродрому створюють "вузол оборони"

Так, на фото можна розпізнати 9 летальних апартів, серед яких 8 вертольотів та один безпілотник, ймовірно, "Форпост". Також на аеродромі помітили активність наземного персоналу та техніки.

Російська авіація на території аеродрому у Бердянську / Фото Defence Express

Водночас аналітики звернули увагу на одну важливу деталь: росіяни намагаються перетворити аеродром на вузол оборони, там уже звели укріплення.

Лінія оборони росіян складається з окопів, траншей та окремих позицій, зокрема укриттів для техніки Окупанти уже звели там протитанкові бетонні загородження, так звані "пірамідки Вагнера",

– йдеться у статті.

Оборонні споруди біля аеродрому у Бердянську / Фото Defence Express

Ймовірно, у росіян "великі плани" на аеродром

Зазначають, що станом на 27 січня близько 30% аеродрому оточено цими спорудами. Таку оборону аеропорту росіяни звели усього за два тижні, з 10 січня.

Ймовірно, у росіян значно більші плани на цей об'єкт, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу,

– зазначили фахівці.

Зверніть увагу! Окупанти не дарма так "укріпляються" та "обороняються", в тимчасово захоплений ними Бердянськ дуже часто прилітають снаряди з Himars. Потужна бавовна не раз нищила уже не одну військову базу окупантів у місті. Так, на початку цього місяця "прилетіло" в той же аеропорт, де було скупчення ворожої техніки. Тож намагання окупантів "вберегтись" – зовсім не дивина, але це марно, бо "пірамідки" Пригожина зовсім не завадять ЗСУ знищити техніку, а разом й окупантів.

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