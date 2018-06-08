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Аэропорт "Борисполь" предлагает пассажирам наклейки с хэштегом #FreeSentsov

26 Читати новину українською
Олег Сенцов голодает 26-ой день
Олег Сенцов голодает 26-ой день

В аэропорту "Борисполь" можно бесплатно получить наклейки на чемоданы с хэштегом #FreeSentsov. Так украинцы имеют возможность напомнить миру про украинского режиссера Олега Сенцова, который 26-ой день голодает в российской тюрьме.

Информация об этом появилась в соцсети на странице Натальи Лютиковой.

Это удачная идея распространить по миру вирус-месседж о спасении Олега Сенцова и других политзаключенных. Если каждый чемодан украинца в аэропортах мира будет с #FreeSentsov, если политики будут делать свое дело по освобождению политзаключенных, если ультрас сделают то, что в их силах во время чемпионата, если мы все будем вместе, то у Олега есть шанс. Сможем ли? Времени мало, его уже просто нет .... Объединяемся,
– написала Лютикова.

Напомним, политзаключенный России Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. После начала голодовки Сенцов похудел и у него начали выпадать зубы. После 15-го дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Олег Сенцов Новости Украины Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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