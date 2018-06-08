Аеропорт "Бориспіль" пропонує пасажирам наліпки з хештегом #FreeSentsov

В аеропорті "Бориспіль" можна безкоштовно отримати наліпки на валізи з хештегом #FreeSentsov. Так українці мають змогу нагадувати світу про українського режисера Олега Сенцова, який 26-ий день голодує в російській тюрмі.

Інформація про це з'явилась в соцмережі на сторінці Наталії Лютікової.

Це вдала ідея розповсюдити світом вірус-месседж про врятування Олега Сенцова та інших політв'язнів. Якщо кожна валіза українця у аеропортах світу буде з #FreeSentsov, якщо політики будуть робити свою справу по звільненню політв'язнів , якщо ультрас зроблять те, що в їх силах під час чемпіонату, якщо ми всі будемо разом, то у Олега є шанс. Чи зможемо? Часу мало, його вже просто немає....Єднаймося,

– написала Лютікова.

Нагадаємо, політв’язень Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування , висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після початку голодування Сенцов схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.